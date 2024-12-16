وزير المالية : سددنا 7.5 مليار دولار أقساط .. والاقتراض تراجع

رفض وزير المالية د. أحمد كجوك الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض و قال خلال الجلسة العامة إن الاتجاه نزولي والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق.

وتابع " سددنا 7 ونصف مليار دولار من أقساط عليه والاقتراض كان 5 و نصف مليار دولار ، و بالتالي نحن سددنا أكثر ما اقترضنا الدين يقل و لا يزيد.

وقال القرض الذي كان معروض علينا أكثر من 2 مليار دولار لكن أخدنا قرار تخفيض المبلغ و الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج وقال لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي نخفض الدين الخارجي قدر المستطاع و نسدد اكثر من الاقتراض.



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.