تحريات أمن القاهرة عن شقة المنيل: ماس كهربائي وصل لـ ماسورة الغاز

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ومعاينة فرق الأدلة الجنائية ملابسات اندلاع حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في المنيل بدائرة مصر القديمة.

تبين من الفحص والمعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الحريق اندلع جراء ماس كهربائي بأحد الأجهزة وصل إلى ماسورة الغاز الرئيسية مما نتج عنه اندلاع الحريق في دقائق في كامل الشقة والذي التهم محتوياتها بالكامل ونتج عنه وفاة سيدة ووالدتها وابنها.

وشب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة المنيل في القاهرة، وأسفر عنه وفاة طفل ووالدته وجدته وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بشارع المنيل بدائرة مصر القديمة.

انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتبين اندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق السابع وجرى السيطرة على النيران واخمادها.