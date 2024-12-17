قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تيك توك تطالب المحكمة العليا الأمريكية بمنع حظر المنصة بالولايات المتحدة
لقطات من افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا
رسم خريطة للمقبرة.. محمود سعد: نبيل الحلفاوي رسم خريطة لمقبرته
خبيرة التارو: محمد صلاح مستمر مع ليفربول وسيكون آخر عقد له
كان عنده سرطان.. محمود سعد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي
موسكو: نراقب عن كثب تطور الوضع في سوريا
ترامب: استخدام أوكرانيا للصواريخ الغربية في ضرب روسيا غباء
هل غياب الزوج للعمل أو سفره يؤثر سلبا على الأسرة؟.. أمينة الفتوى تجيب
النشرة الجوية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد (إليكم درجات الحرارة)
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض
بيان عاجل للداخلية العراقية حول حقيقة وجود ماهر الأسد على أراضيه
تطورات الحالة الصحية لـ تيسير فهمي بعد إصابتها بمتحور كورونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

برلماني: وحدة المصريين أفشلت مخططات وشائعات الجماعة الإرهابية

عمرو هندي، عضو مجلس النواب
عمرو هندي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف
×

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الجماعة الإرهابية توhصل نشر الشائعات من خلال مواقع التواصل، حيث تستغل هذه الجماعة الشائعات وسيلة لضرب استقرار الدولة المصرية، وتستهدف من تلك الأخبار الكاذبة والمفبركة زعزعة الاستقرار، والسعي طوال الوقت لخلق حالة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي.

وأوضح هندي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على استغلال المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام المأجورة لنشر ادعاءات تهدف إلى تشويه الحقائق وزرع الفتنة بين أفراد المجتمع، ولكن الدولة المصرية تعمل على التصدي لهذه المحاولات، وذلك من خلال الرد بالأرقام والحقائق، ويكون ذلك عبر كشف الحقائق وتوعية المواطنين بخطورة الانسياق وراء هذه الأكاذيب.

وشدد النائب عمرو هندي، على أهمية توحيد الصفوف في مواجهة كل ما يهدد أمن الوطن واستقراره، وذلك من خلال الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وتحت راية الوطن، لمواصلة تحقيق رؤية الدولة واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، قائلا:"هذه الجماعات الإرهابية تعمل على تضليل الحقائق وتحريف الأحداث لتشويه صورة الحكومة، ولكن الشعب المصري العظيم يعلم تماماً هذه الأساليب البائسة التي لن تجني سوى المزيد من الفشل لتلك الجماعة".

وأشار النائب إلى أن مصر قيادة وشعبا عازمة على استكمال مسيرة البناء والعطاء، ولعل من ينظر حوله فى المنطقة يرى ما تشهده من أحداث جيوسياسية، وهو ما يؤكد أن تضافر الجهود فى الوقت الراهن أصبح أمرا ضروريا، وفى نفس الوقت عدم الانسياق خلف هذه الشائعات، بل وضرورة الالتفاف والتماسك لضمان استكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية .

البرلمان مجلس النواب الشائعات الجماعة الارهابية عمرو هندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاشات

بالزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

سمية الألفي مع زوجها والفيشاوي

بعد جدل ارتباطها بـ الفيشاوي.. سمية الألفي تؤدي العمرة مع زوجها

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

أموال

القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه

مدحت شلبي

الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية لعام 2025

رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

أجهزة وزارة الداخلية في الطقس السيء

تحذيرات من حالة الطقس.. رسالة وزارة الداخلية بشأن المنخفض الجوي| تفاصيل

esim

طريقة تحويل خطك إلى esim بأبسط الخطوات

ترشيحاتنا

سميرة عبد العزيز

سميرة عبدالعزيز: أحمد زاهر وريهام عبد الغفور شعرت أني أمهما

سميرة عبد العزيز

سميرة عبدالعزيز: قرار تعييني بالشيوخ مفاجأة وشرف أن يعرفني الرئيس

الأهلي والزمالك

الأهلي أم الزمالك؟.. من الأقرب لتحقيق لقب الدوري العام خلال عام 2025.. خبيرة تارو تتوقع

بالصور

فيديو يحصد الملايين.. عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها.. ما السبب؟.. شاهد

فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد

ناقد موضة: نادين نجيم لوحة نابضة بالحياة في إطلالتها الأخير.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر.. ماذا قال؟

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

ياسمين صبري بإطلالة رياضية وجسد أكثر رشاقة ونحافة |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد