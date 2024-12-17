برلماني: وحدة المصريين أفشلت مخططات وشائعات الجماعة الإرهابية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الجماعة الإرهابية توhصل نشر الشائعات من خلال مواقع التواصل، حيث تستغل هذه الجماعة الشائعات وسيلة لضرب استقرار الدولة المصرية، وتستهدف من تلك الأخبار الكاذبة والمفبركة زعزعة الاستقرار، والسعي طوال الوقت لخلق حالة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي.



وأوضح هندي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على استغلال المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام المأجورة لنشر ادعاءات تهدف إلى تشويه الحقائق وزرع الفتنة بين أفراد المجتمع، ولكن الدولة المصرية تعمل على التصدي لهذه المحاولات، وذلك من خلال الرد بالأرقام والحقائق، ويكون ذلك عبر كشف الحقائق وتوعية المواطنين بخطورة الانسياق وراء هذه الأكاذيب.



وشدد النائب عمرو هندي، على أهمية توحيد الصفوف في مواجهة كل ما يهدد أمن الوطن واستقراره، وذلك من خلال الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وتحت راية الوطن، لمواصلة تحقيق رؤية الدولة واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، قائلا:"هذه الجماعات الإرهابية تعمل على تضليل الحقائق وتحريف الأحداث لتشويه صورة الحكومة، ولكن الشعب المصري العظيم يعلم تماماً هذه الأساليب البائسة التي لن تجني سوى المزيد من الفشل لتلك الجماعة".



وأشار النائب إلى أن مصر قيادة وشعبا عازمة على استكمال مسيرة البناء والعطاء، ولعل من ينظر حوله فى المنطقة يرى ما تشهده من أحداث جيوسياسية، وهو ما يؤكد أن تضافر الجهود فى الوقت الراهن أصبح أمرا ضروريا، وفى نفس الوقت عدم الانسياق خلف هذه الشائعات، بل وضرورة الالتفاف والتماسك لضمان استكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية .