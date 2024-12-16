تكريم ناهد السباعى وكامل الباشا فى افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير.. اليوم

يفتتح اليوم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أولى فعاليات دورته السادسة من خلال احتفالية تقام على المسرح الصغير بدر الأوبرا المصرية.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عددا من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، وبالإضافة إلى الماستر كلاس خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن عروض الأفلام ستكون خلال أربعة أيام من فعاليات المهرجان، بداية من يوم 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، والتي تضم عددا من الأفلام الدولية منها: مصر، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وسوريا، والبحرين، والصين، وفرنسا وغيرهم، وستعرض داخل سينما الهناجر، منوها أن جميع أفلام المهرجان مجانية، والدخول بأسبقية التواجد.

ويكرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، اليوم خلال حفل الافتتاح، الفنانة ناهد السباعي والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومهندس الديكور أنسى أبو سيف ، ومنحهما البرج الذهبي عن مشوارهم الفني، ويقدم الحفل الإعلامية مها الصغير .

ويقيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، ندوة للنجم خالد النبوى يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، وندوة للسيناريست تامر حبيب يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل بمركز الإبداع الفني، والتي يديرهما الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.