نفسي الناس تخليها في حالها.. زوجة عصام الحضري تدافع عنه

دافعت صابرين رضا زوجة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق عن زوجها بسبب التقاطه بعد الصور أمس في عزاء والدته.

وكتبت صابرين عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “نفسي الناس تخليها في حالها والله وطالما مشافوش أو ميعرفوش الموقف ومكنوش فيه يسكتوا احسن ، هو كان المفروض يكشف الناس ولو كان عمل كدا برضو مكنش هيعجب وهتقولو بصو بيعامل الناس وحش”.

وتابعت: " الراجل بيضحك في وش الناس اللي بتحبه وجاي تجبر بخاطره ، هو لازم يتمرمغ في الأرض عشان يثبتلكم انه زعلان.



تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مجموعه من الصور ل عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق في عزاء والدتها.

وظهر الحضري في الصور وهو مبتسما ويقوم بالتقاط الصور مع الأهلي والأقارب في العزاء مما أثار غضب رواد السوشيال ميديا.