المدير الفني للاتحاد السكندري يعلن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في كأس الرابطة

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بابا فاسيليو قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها غداً /الثلاثاء/ في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة.



وضمت قائمة الاتحاد السكندري كلا من: صبحي سليمان، أحمد دعدور، مروان داوود، عبدالله بكري، محمد المغربي، محمود متولي، محمود شبانة، أحمد أيمن، مصطفى إبراهيم، مورو ساليفو، أحمد الشيمي، عمر الوحش، فيليب ناسيمنتو، ناصر ناصر، عبدالغني محمد، بنجامين بواتينج، إسلام سمير، فان ديريك، عمرو جمعة، فادي فريد، هشام عادل، ايمانويل ايبياه.



ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندري كل من: المهدي سليمان وكريم الديب للإصابة.

