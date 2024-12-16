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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اتصالات النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد المناطق المحرومة من كبائن التليفون الأرضي

لجنة الاتصالات بالنواب
لجنة الاتصالات بالنواب
فريدة محمد
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ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم استكمال تركيب كبائن التليفون الأرضي بمناطق مركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 15 منطقة في حاجة إلى توصيل الكابلات، خصوصا وأن هناك مئات طلبات التركيب التي لم يتم البت فيها.

وأكد زين الدين، أن أغلب المناطق في مركز ومدينة إدكو محرومة من خدمة التليفون الأرضي، حيث تحتاج إلى تزويد شبكات وبوكسات.

ولفت النائب، إلى عدة مناطق في إدكو والقرى التابعة لها بينها: الطويبة - النجيلة - بير صيدق - شارع المحكمة، موضحا أن هذه المناطق تم مد الخطوط بها ولم تستكمل بتركيب الكباين.

وأكد محمد زين الدين، أن الفترة الحالية تستلزم وجود الإنترنت في كل بيت مصري، لما له من أهمية قصوى في جميع تفاصيل الحياة اليومية، وأهمها العملية التعليمية والتي أصبحت تعتمد بشكل أساسي على الإنترنت.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم بالطلب عدة مرات، وتم الوعد أكثر من مرة بدون أي تحرك واقعي، قائلا: خدمات الاتصالات والانترنت ليست رفاهية ولكنها من الضروريات في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

من جانبه أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه ألتقى مؤخرا رئيس مجلس الوزراء، وتم تناول مشكلات توصيل خدمات التليفون بسبب مشروعات حياة كريمة.

وأشار إلى أنه تلقى وعدا من رئيس الحكومة بحل مشكلات توصيل خدمات التليفون الأرضي والانترنت في أغلب المناطق المحرومة.

من جانبه أوضح المهندس الحسيني عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، أن أسباب التأخير بسبب انتظار انتهاء توصيل الصرف الصحي والغاز للتوصيل في بعض المناطق.

وأشار إلى أنه سيتم مراجعة كافة المستجدات من أجل إنهاء كافة التوصيلات.

فيما أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لتفقد المناطق على الطبيعة الأسبوع المقبل، لبيان مدى انتهاء توصيلات الصرف الصحي والغاز، للبدء فورا في توصيل كابلات التليفونات الأرضي.

وطالب النائب محمد يسري عبادة، أمين سر اللجنة، بأن تقوم اللجنة بحضور النائب محمد زين الدين، بتفقد كافة المناطق المحرومة في إدكو على أرض الواقع، على أن يتم تجهيز تقرير لتقديمه للجنة وتقرير آخر للشركة المصرية للاتصالات.

مجلس النواب لجنة الاتصالات النائب أحمد بدوي

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