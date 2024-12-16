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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث أسباب غرق الأراضي الزراعية بالشرقية

زراعة النواب
زراعة النواب
فريدة محمد
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ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهير القاضي، لوزير الري بشأن غرق عدد من الأراضي  ووقوع حوادث بسبب تهالك مأخذ مياه علي أحد الطرق الرئيسية بمحافظة الشرقية.

وقالت النائبة سهير القاضي ، خلال مناقشتها طلب الإحاطة خلالها اجتماع اللجنة اليوم ، إن مأخذ ماكينة الرافع التي تقع علي طريق يربط مركز أولاد صقر مروراً بقرية السعادات بمركز فاقوس وأبو كبير وكفر صقر، متهالك تماما مما ادي الي تضرر العديد من الأراضي الزراعية، الملاصقة لمأخذ المياة ، فضلا عن وقوع العديد من الحوادث في هذا المأخذ، حيث يتم غمر الطرق بالمياه مما يؤثر علي حركة السيارات.

وطالبت النائبة وزارة الري بسرعة التحرك لإنقاذ المزارعين من غرق أراضيهم، وكذلك الحفاظ علي أرواح المواطنين بسبب كثرة الحوادث التي تقع علي الطريق الواقع أمام مأخذ المياه.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمعاينة المأخذ على الطبيعة من مدير عام الرى ومدير عام الصرف ومدير عام الطرق بالمحافظة ورئيس مدينة أبو حماد لوضع تصور لحل المشكلة.

مجلس النواب لجنة الزراعة النائب هشام الحصرى النائبة سهير القاضي

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