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14 يوما.. آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي (الشروط والأوراق)
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

14 يوما.. آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي (الشروط والأوراق)

14 يوما.. آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي (الشروط والأوراق)
14 يوما.. آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي (الشروط والأوراق)
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يقترب آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5"، الذي طرحته وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، شاملًا 78 ألفا و730 شقة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا. 

وزارة الإسكان الاجتماعي مددت فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية حتى الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، بدلًا من 24 ديسمبر. 

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

وزارة الإسكان أعلنت عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل في المدن الجديدة، إذ يبلغ مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه، بالنسبة للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة، البالغ عددها 12 ألفا و990 شقة، بأسعار تتراوح بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه في المدن التالية: "أكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، والسادات، وأخميم الجديدة، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وغرب قنا، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة".

14 يوما.. آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي (الشروط والأوراق)
14 يوما.. آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي (الشروط والأوراق)

أسعار وحدات التسليم الفوري

في المحافظات يتراوح سعر الوحدة السكنية من 184 إلى 400 ألف جنيه، بمقدم حجز 20 ألف جنيه، وهي وحدات جاهزة للتسليم الفوري. 

أسعار شقق التسليم خلال 36 شهرا

تتراوح أسعار الوحدات السكنية التي سيجري تسليمها خلال 36 شهرًا لمحدودي الدخل بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه، لنحو 41.782 وحدة سكنية في المدن الجديدة التالية: "حدائق العاصمة، و15 مايو، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة". 

سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بقيمة 355 جنيها، ومقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه من مكاتب البريد المميكنة في المدن المخصصة.

أماكن بيع كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وزارة الإسكان قالت إن على المواطنين الراغبين في شراء كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024، الحصول عليها من خلال مكاتب البريد في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ العمل بداية من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وبعضها الآخر يبدأ العمل خلال الفترة المسائية ابتداءً من الساعة الـ11 ظهرًا وحتى الـ6 مساءً.

14 يوما.. آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي (الشروط والأوراق)
14 يوما.. آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي (الشروط والأوراق)

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

هناك شروط يجب على المتقدمين الالتزام بها للحصول على وحدة سكنية، وجاءت كالآتي:

  • التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، ومتوسطي الدخل 12% سنويًا.
  • يبدأ المقدم لحجز الوحدات السكنية من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 سنة.
  • يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما أثناء الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.
  • يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.
  • ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل على 50 عاما وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل على سن المعاش.

طريقة التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

  1. زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
  2. اختيار حجز الوحدات.
  3. كتابة البيانات المطلوبة.
  4. إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.
  5. اختيار المتقدم مكان الحجز والدور الذي يرغب السكن به.
  6. الضغط على إنهاء.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

  • قيد عائلي مميكن + قسيمة زواج مميكنة.
  • برنت تأمينات إن وجد + شهادة دخل + إيصال مرافق.
  • صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة من شهادات ميلاد الأبناء.
  • صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها المتقدم + إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.
  • صورة من إيصال سداد كراسة الشروط + الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.
  • استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد الحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.
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