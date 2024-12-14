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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

طلب إحاطة حول عدم حصول 13 ألف شاب بكفر الشيخ على وحدات الإسكان الاجتماعى

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
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طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ من الحكومة الاهتمام بتخصيص عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى للشباب على نطاق محافظة كفر الشيخ خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الوحدات السكنية وعدم وجود قدرة مالية لدى الشباب المقبل على الزواج على شراء وحدات سكنية.

وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن شباب محافظة كفر الشيخ بجميع المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى نطاق المحافظة يعانى أشد المعاناة فى الحصول على وحدات سكنية نظراً لارتفاع اسعار الوحدات السكنية بصورة جنونية ولا توجد أى قدرة لدى شباب كفر الشيخ على شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص مطالباً من الحكومة الاسراع فى تشييد عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى على مستوى المحافظة لتوفير السكن باسعار مناسبة ومخفضة ومدعمة للشباب.

وكشف النائب السيد شمس الدين عن وجود 13 ألف شاب من شباب محافظة كفر الشيخ قاموا بحجز وحدات داخل مشروع الإسكان الاجتماعى منذ عام 2005 وحتى الآن لم يحظوا بتخصيص وحدات لهم مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الادارة المحلية لمناقشته.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الوحدات السكنية وحدات الإسكان الاجتماعى

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