صاحب عبارة "روح الروح".. مرصد الأزهر ينعى الشهيد خالد نبهان

نعى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الشهيد خالد نبهان، صاحب عبارة "روح الروح" التي هزت العالم وسطرت قصة إنسانية ومثالا للدفاع عن الوطن.

ونشر مرصد الأزهر على صفحته "روح الروح… كلمات هزت ضمائر العالم منذ عام لتعود اليوم من جديد بعد استــ شــ هاد قائلها، الشيخ خالد نبهان، في قصف و-حشي لا يختلف عما استهدف حفيدته الطفلة ريم، ليغادر في صمت ووجع بعدما استطاع رسم البسمة والأمل على وجه الفلسطينيين رغم فقده لـ "روح الروح" كما وصفها… ويسطر برحيله قصة إنسانية جديدة تضاف إلى أكثر من 40 ألف قصة اســ تشــ هد أصحابها، تاركين خلفهم ذكريات لا تنسى ليثبتوا للعالم أنهم ليسوا أرقامًا بل أرواحًا تبحث عن الأمل والوطن".

واستشهد اليوم، الاثنين، خالد نبهان، الرجل الفلسطيني الذي اشتهر بعبارة "روح الروح" حيث لحق بحفيدته، جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات جنوبي مدينة غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، الإثنين، بأن نبهان استشهد خلال قصف مدفعي إسرائيلي قرب مقبرة القسام، في مخيم النصيرات.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصة "إكس"، جثمانه بعد استشهاده، ثم تشييع جثمانه.

وفي نوفمبر من العام الماضي، انتشر مقطع لنبهان يحتضن فيه جثمان حفيدته الطفلة ريم التي استشهدت أيضا في هجوم إسرائيلي، وهو يقول ويكرر عبارة "روح الروح"، في مقطع أثار تعاطفا عالميا.