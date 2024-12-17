سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 17-12-2024

يُعد متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري من الأمور الهامة للمستثمرين والأفراد الذين يتبعون الأسواق المالية، نستعرض أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري لليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار الأمريكي: شراء: 50.751، بيع: 50.887

سعر اليورو: شراء: 53.263، بيع: 53.417

سعر جنيه استرليني: شراء: 64.184، بيع: 64.383

سعر الفرنك سويسري: شراء: 56.844، بيع: 57.023

سعر الريال سعودي: شراء: 13.508، بيع: 13.547

سعر الدينار كويتي: شراء: 164.924، بيع: 165.449

سعر الدرهم إماراتي: شراء: 13.817، بيع: 13.856

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

دولار أمريكي: يبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 50.751 جنيهًا للشراء و50.887 جنيهًا للبيع، مما يعكس تقلبات صغيرة في الأسعار.

يورو: يبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 53.263 جنيهًا للشراء و53.417 جنيهًا للبيع، مع انخفاض بسيط في الأسعار.

جنيه استرليني: يبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 64.184 جنيهًا للشراء و64.383 جنيهًا للبيع، مما يشير إلى تقلبات متوسطة في الأسعار.

فرنك سويسري: يبلغ سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم 56.844 جنيهًا للشراء و57.023 جنيهًا للبيع، مع ارتفاع بسيط في الأسعار.

ريال سعودي: يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 13.508 جنيهًا للشراء و13.547 جنيهًا للبيع، مع تقلبات طفيفة.

دينار كويتي: يبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 164.924 جنيهًا للشراء و165.449 جنيهًا للبيع، مع ارتفاع بسيط في الأسعار.

درهم إماراتي: يبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 13.817 جنيهًا للشراء و13.856 جنيهًا للبيع، مع تقلبات صغيرة.