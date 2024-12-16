كواليس تغريم مرتضى منصور 500 جنيه.. اعرف السبب

غرمت محكمة شمال الجيزة مرتضى منصور 500 جنيه لاتهامه بإتلاف الرصيف العام أمام منزله بشارع أحمد عرابي في المهندسين.

بدأت الواقعة عندما تقدم مرتضى منصور ببلاغ لقيام حي العجوزة بالجيزة بإزالة بعض درج سلم منزله الكان بشارع أحمد عرابي في المهندسين؛ بسبب المخالفات والإشغال للطريق العام، ومن ثم تم التحقيق في البلاغ وإحالته إلى محكمة شمال الجيزة.

وفي شهر يناير عام ٢٠٢٤ كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس إزالة إشغالات من امام منزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الجيزة حملة إشغالات موسعة في شارع أحمد عرابي بالمهندسين، حيث قامت الحملة برفع إشغالات من الشارع ومن بينهما إشغالات أمام منزل مرتضى منصور.

واستكملت الأجهزة المختصة في الجيزة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة أعمال رفع الإشغالات في المهندسين بشارع أحمد عرابي، حيث تم رفع الصدادات الحديدية بالكامل من أمام مكتب مرتضى منصور، وأيضا الإشغالات المتواجدة على الرصيف.

وأشادت مصادر امنية الى وضع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ٤ احواض زرع ضخمة امام منزله على الرصيف العام مما تعد إشغالات للطريق العام، وتولى موظفو حي العجوز تنفيذ إزالة الإشغالات بتامين من قوة من قسم شرطة العجوزة.

وتمركزت حول منزل مرتضى منصور قوات امنية وسيارات شرطة لحين الانتهاء من تنفيذ قرار الازالة.