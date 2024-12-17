سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

يُعد الذهب من أهم الأصول الثمينة التي تتميز بقيمتها الثابتة والمستدامة في الإمارات اليوم، تتفاوت أسعار الذهب بناءً على عيار الذهب والمكان الذي يتم فيه الشراء. سنستعرض أسعار الذهب لعيارات مختلفة في السوق الإماراتي.

سعر جرام الذهب عيار 24 وسعر الجنيه الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: 322.50 درهم إماراتي

سعر الجنيه الذهب: 2312.00 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24: 322.50 درهم

عيار 22: 298.50 درهم

عيار 21: 289.00 درهم

عيار 18: 247.75 درهم

عيار 14: 190.75 درهم

عيار 12: 163.50 درهم

أسعار الذهب عيار 24: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم 322.50 درهم إماراتي، مما يجعله الأعلى بين أسعار الذهب المختلفة.

أسعار الذهب عيار 22: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 298.50 درهم إماراتي، مما يجعله مناسبًا للمشترين الذين يبحثون عن قيمة أقل من العيار 24.

أسعار الذهب عيار 21: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 289.00 درهم إماراتي، مما يجعله خيارًا جيدًا للمشترين الذين يفضلون الذهب بقيمة متوسطة.

أسعار الذهب عيار 18: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 247.75 درهم إماراتي، مما يجعله الخيار الأقل تكلفة بين أسعار الذهب المختلفة.

أسعار الذهب عيار 14: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 190.75 درهم إماراتي، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمشترين الذين يبحثون عن الذهب بأقل تكلفة.

أسعار الذهب عيار 12: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 163.50 درهم إماراتي، مما يجعله الخيار الأقل تكلفة بين أسعار الذهب المختلفة.