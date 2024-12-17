أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2024

يتميز الذهب بقيمته الثابتة والمستقرة، وهو يعتبر وسيلة آمنة لتخزين الثروة في السعودية، تتغير أسعار الذهب بانتظام بناءً على الأسعار العالمية والتغيرات في السوق المحلي اليوم.

نستعرض أسعار الذهب المختلفة في السعودية وأهم الأسعار التي يمكنك مراقبتها.

أسعار الذهب في السعودية اليوم:

عيار 24: 319.75 ريال سعودي

عيار 22: 293.00 ريال سعودي

عيار 21: 279.75 ريال سعودي

عيار 18: 239.75 ريال سعودي

عيار 14: 186.50 ريال سعودي

عيار 12: 160.00 ريال سعودي

الأونصة: 9945.25 ريال سعودي

الجنيه الذهبي: 2238.25 ريال سعودي

الأونصة بالدولار: 2652.10 دولار أمريكي

أسعار الذهب عيار 24 في السعودية

عيار الذهب 24 هو الأعلى والأكثر جودة، ويتميز بأسعاره المرتفعة. اليوم، سجل عيار 24 سعرًا يبلغ 319.75 ريال سعودي للجرام.

أسعار الذهب عيار 22 في السعودية

عيار الذهب 22 يعتبر من الأعيار الشائعة، ويتميز بجودة جيدة وأسعار معقولة. اليوم، سجل عيار 22 سعرًا يبلغ 293.00 ريال سعودي للجرام.

أسعار الذهب عيار 21 في السعودية

عيار الذهب 21 يعتبر من الأعيار الأقل جودة من عيار 22، ولكنه يحافظ على جودة جيدة. اليوم، سجل عيار 21 سعرًا يبلغ 279.75 ريال سعودي للجرام.

أسعار الذهب عيار 18 في السعودية

عيار الذهب 18 يعتبر من الأعيار الأقل جودة من عيار 21، ولكنه يستخدم في العديد من الأغراض اليومية. اليوم، سجل عيار 18 سعرًا يبلغ 239.75 ريال سعودي للجرام.

أسعار الذهب عيار 14 في السعودية

عيار الذهب 14 يعتبر من الأعيار الأقل جودة من عيار 18، ولكنه يستخدم في العديد من الأغراض اليومية. اليوم، سجل عيار 14 سعرًا يبلغ 186.50 ريال سعودي للجرام.

عيار الذهب 12 هو الأقل جودة من الأعيار السابقة، ولكنه يستخدم في العديد من الأغراض اليومية. اليوم، سجل عيار 12 سعرًا يبلغ 160.00 ريال سعودي للجرام.

الأونصة هي وحدة قياس أخرى للذهب، واليوم سجلت أسعار الأونصة بمبلغ 9945.25 ريال سعودي.

أسعار الجنيه الذهب في السعودية

الجنيه الذهبي هو وحدة قياس أخرى للذهب، واليوم سجلت أسعار الجنيه الذهبي بمبلغ 2238.25 ريال سعودي.

أسعار الأونصة بالدولار

الأونصة بالدولار هي وحدة قياس أخرى للذهب، واليوم سجلت أسعار الأونصة بمبلغ 2652.10 دولار أمريكي.

تظل أسعار الذهب في السعودية مرتبطة بأسعار الصرف العالمية، ويجب على المستثمرين متابعة هذه الأسعار بانتظام لتحقيق أفضل العوائد.