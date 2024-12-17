قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزلين بغزة
أنا تمام وبتحرك.. شيكو يكشف لصدى البلد تفاصيل إصابته في الركبة
أشرف صبحي: فخور باستلام جائزة الرئيس السيسي من الكاف
إصابة 36 مدنيا جراء غارات إسرائيلية قرب الساحل السوري
مشيتي بسرعة.. الحضري يودع والدته بكلمات مؤثرة
هل يجوز قراءة سورة يس أثناء دفن الميت؟ دار الإفتاء تجيب
لم يهدد بالرحيل.. أحمد ناجي يكشف كواليس ما حدث بين الشناوي وجمهور الأهلي
الجولاني: أتعهد بحل الفصائل المسلحة وتهيئة المقاتلين للانضمام للجيش السوري الجديد
3 أبراج الأكثر حظا في 2025.. الحمل هيسافر والأسد يتجه نحو المجد
الجيش الأمريكي يعلن استهداف منشأة للقيادة والسيطرة الحوثية في صنعاء
رسم خريطة لقبره.. محمود سعد يكشف مفاجآت عن الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي
تعرض للحسد.. تركي آل الشيخ يعلن إصابة شيكو في الركبة وعملية جراحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

جدول امتحانات نصف العام 2025 في محافظة الجيزة لجميع الصفوف

امتحانات
امتحانات
×

أعلنت إدارة الصف التعليمية أن مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة اعتمدت جدول امتحانات نصف العام 2025 الجيزة ، للمواد غير المضافة للمجموع المقررة على جميع الصفوف الدراسية.

امتحانات نصف العام 2025 

كانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بشأن امتحانات نصف العام 2025 في المواد غير المضافة للمجموع و المواد العملية و مواد المستوى الرفيع المقررة على طلاب المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة ، فسوف يتم عقدها قبل يوم 11 يناير 2025 ، بحيث يتم عقدها قبل امتحانات نصف العام 2025 للمواد الأساسية .

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، من عقد أي من امتحانات نصف العام 2025 خلال أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 6 و 7 و 8 و 19 من شهر يناير 2025. 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان امتحانات نصف العام 2025 طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان. 


جدول امتحانات نصف العام 2025  ابتدائي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 ابتدائي  من 11 يناير 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه من المقرر أن يستمر جدول امتحانات نصف العام 2025 ابتدائي حتى 16 يناير 2025.

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي

كما قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الاول الاعدادي وكذلك جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثاني الإعدادي من 11 يناير 2025 .

 وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انتهاء جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الأول الاعدادي وكذلك جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثاني الاعدادي يوم 16 يناير 2025.

امتحانات امتحانات نصف العام 2025 .. الصف الثالث الإعدادي

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يبدأ جدول متحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الإعدادي بداية من يوم 18 يناير 2025 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الاعدادي حتى 23 يناير 2025.


جدول امتحانات نصف العام 2025 .. أولى ثانوي

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا ، يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 أولى ثانوي من يوم 11 يناير 2025 .

ويستمر جدول امتحانات نصف العام 2025 اولي ثانوي بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم حتى يوم 16 يناير 2025 .

جدول امتحانات نصف العام 2025 .. الصف الثاني الثانوي

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بدء جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثاني الثانوي ، ليبدأ أيضًا في نفس الموعد من يوم 11 يناير 2025 .

وينتهي جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثاني الثانوي أيضًا وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 16 يناير المقبل.

امتحانات الجيزة جدول امتحانات نصف العام 2025 جميع الصفوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سمية الألفي مع زوجها والفيشاوي

بعد جدل ارتباطها بـ الفيشاوي.. سمية الألفي تؤدي العمرة مع زوجها

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

أموال

القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه

أجهزة وزارة الداخلية في الطقس السيء

تحذيرات من حالة الطقس.. رسالة وزارة الداخلية بشأن المنخفض الجوي| تفاصيل

صرف معاشات

بالزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

مدحت شلبي

الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

النادى الاهلي ومرتضي منصور

تعليق مرتضى منصور على فوز الأهلي وخسارة زيزو في جوائز إفريقيا

صورة حقيقية للاتوبيس

الصور الأولى لحادث أتوبيس ركاب الأقصر

ترشيحاتنا

المواد المخدرة

حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون

مجلس النواب

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم

مجلس الشيوخ

برلماني: حوكمة الضمان الاجتماعي ضرورة لتقديم خدمات عادلة

بالصور

فيديو يحصد الملايين.. عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها.. ما السبب؟.. شاهد

فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد

ناقد موضة: نادين نجيم لوحة نابضة بالحياة في إطلالتها الأخير.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر.. ماذا قال؟

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

ياسمين صبري بإطلالة رياضية وجسد أكثر رشاقة ونحافة |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد