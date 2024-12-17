جدول امتحانات نصف العام 2025 في محافظة الجيزة لجميع الصفوف

أعلنت إدارة الصف التعليمية أن مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة اعتمدت جدول امتحانات نصف العام 2025 الجيزة ، للمواد غير المضافة للمجموع المقررة على جميع الصفوف الدراسية.

امتحانات نصف العام 2025

كانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بشأن امتحانات نصف العام 2025 في المواد غير المضافة للمجموع و المواد العملية و مواد المستوى الرفيع المقررة على طلاب المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة ، فسوف يتم عقدها قبل يوم 11 يناير 2025 ، بحيث يتم عقدها قبل امتحانات نصف العام 2025 للمواد الأساسية .

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، من عقد أي من امتحانات نصف العام 2025 خلال أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 6 و 7 و 8 و 19 من شهر يناير 2025.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان امتحانات نصف العام 2025 طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.



جدول امتحانات نصف العام 2025 ابتدائي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 ابتدائي من 11 يناير 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه من المقرر أن يستمر جدول امتحانات نصف العام 2025 ابتدائي حتى 16 يناير 2025.

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي

كما قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الاول الاعدادي وكذلك جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثاني الإعدادي من 11 يناير 2025 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انتهاء جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الأول الاعدادي وكذلك جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثاني الاعدادي يوم 16 يناير 2025.

امتحانات امتحانات نصف العام 2025 .. الصف الثالث الإعدادي

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يبدأ جدول متحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الإعدادي بداية من يوم 18 يناير 2025 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الاعدادي حتى 23 يناير 2025.



جدول امتحانات نصف العام 2025 .. أولى ثانوي

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا ، يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 أولى ثانوي من يوم 11 يناير 2025 .

ويستمر جدول امتحانات نصف العام 2025 اولي ثانوي بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم حتى يوم 16 يناير 2025 .

جدول امتحانات نصف العام 2025 .. الصف الثاني الثانوي

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بدء جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثاني الثانوي ، ليبدأ أيضًا في نفس الموعد من يوم 11 يناير 2025 .

وينتهي جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثاني الثانوي أيضًا وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 16 يناير المقبل.