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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

لمواجهة الغش.. مقترح بعقد امتحانات الثانوية 2025 في الجامعات

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي
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في خطوة غير مسبوقة، تم طرح مقترح لمواجهة ظاهرة الغش المستشرية في امتحانات الثانوية العامة في مدرجات الجامعات. 

المقترح، الذي يحمل في طياته العديد من المفاجآت، وتحويل واقع الامتحانات إلى نموذج جديد كليًا يضمن النزاهة والعدالة. 

تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بمقر الجامعات، بهدف مواجهة الغش بالامتحانات.

تقليل عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تقليل عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، بهدف السيطرة على حالات الغش، من خلال تقليص عدد اللجان وهو ما يساعد على المزيد من الضبط والحزم وتتبع الطلاب وإجراء عمليات التفتيش في أماكن محدودة.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تعقد سنويا فى قرابة 1900 لجنة سير على مستوى الجمهورية، ويكون بكل لجنة فرعية أقل من 20 طالبا فى الفصل بهدف حدوث تباعد بينهم أثناء أداء الامتحانات لمواجهة الغش كما تسعى الوزارة حاليا إلى خفض عدد اللجان لأقل من 500 لجنة، فيما أكدت مصادر أن هذه المقترحات قيد الدراسة ولم يتم البت فى أى منها حتى الآن.

ودعت المصادر جميع طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم إلى انتظار البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم، التي سيتم من خلالها حسم أي جدل بشأن آلية وضوابط ونظام عقد امتحانات الثانوية العامة .
 

الجامعات امتحانات الثانوية العامة الغش مقترح

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