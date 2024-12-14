جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة للطلاب الآن

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن مدى الاعلان عن أي تفاصيل رسمية بشأنه من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. ما حقيقة ذلك ؟

وفي هذا الإطار ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 حتى الآن

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي شائعات أو أخبار غير رسمية يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها تزعم اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. من يتولى هذه المسئولية ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مسئولية اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 هي مسئولية وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ترك مسئولية اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للسادة المحافظين او لمديريات التربية والتعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 يكون جدولا موحدا لجميع طلاب الثانوية العامة 2025 الموجودين على مستوى محافظات الجمهورية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. متى يبدأ ؟

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، أن يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025

وجاء تحديد موعد بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد أن ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقبل اعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فئات الطلاب المسموح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، لحسم الجدل والتساؤلات المثارة بهذا الشأن على وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف أنواعها.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فئات الطلاب المسموح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، هم:

الطلاب المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الطلاب الناجحين بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

و نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن هؤلاء الطلاب السابق ذكرهم ، سيؤدوا امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواد التالية :