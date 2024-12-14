قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشفه بـ20 جنيها ومجانًا لحفظة القرآن.. وفاة طبيب الغلابة بالإسماعيلية
الأهلي vs باتشوكا.. مركز صادم محليا وتفاصيل لوائح التعادل والتشكيل المتوقع .. أبرز 8 معلومات
اتحاد العمال يطلق مبادرة لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي
في 6 نقاط.. تفاصيل شهادة الادخار 30٪؜ وعوائدها خلال 3 سنوات
ليفربول والأهلي والريال.. مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة
الأسطول الأسود.. الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات ضد الصين لاضعاف روسيا
90 دقيقة تكتب التاريخ.. الأهلي جاهز بالورقة الرابحة ويفتقد محظوظ المونديال
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة للطلاب الآن
وصل سعرها 280 ألف جنيه.. 4 أشخاص يتزايدون على لوحة سيارة مميزة
قائد القيادة المركزية الأمريكية زار إسرائيل والأردن وسوريا والعراق ولبنان
استثمارات ضخمة.. محافظ أسوان: طفرة تنموية وإنشائية كبرى بكل القطاعات
جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الإعدادي.. مواعيد رسمية نهائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة للطلاب الآن

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ياسمين بدوي
×

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن مدى الاعلان عن أي تفاصيل رسمية بشأنه من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. ما حقيقة ذلك ؟

وفي هذا الإطار ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025  حتى الآن

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي شائعات أو أخبار غير رسمية يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها تزعم اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. من يتولى هذه المسئولية ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مسئولية اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 هي مسئولية وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ترك مسئولية اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للسادة المحافظين او لمديريات التربية والتعليم 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 يكون جدولا موحدا لجميع طلاب الثانوية العامة 2025 الموجودين على مستوى محافظات الجمهورية 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. متى يبدأ  ؟

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، أن يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025

وجاء تحديد موعد بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد أن ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقبل اعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فئات الطلاب المسموح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، لحسم الجدل والتساؤلات المثارة بهذا الشأن على وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف أنواعها.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فئات الطلاب المسموح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، هم:

  • الطلاب المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
  • الطلاب الناجحين بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

و نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن هؤلاء الطلاب السابق ذكرهم ، سيؤدوا امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواد التالية :

  • مواد يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء)
  • مواد يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)
  • مواد يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا ، والإحصاء)
  • مواد عامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب وتشمل (التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية ، والتربية الوطنية)
امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة 2025 جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة أنجي المقدم

إنجي المقدم تعتذر للجمهور بعد إطلالتها في الجونة| صور

الزمالك

مدرب الزمالك السابق يوافق على خلافة «جوميز»

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تُشعل دبي بأغانيها الرومانسية وتبكي على المسرح | ما السبب؟

صدام حسين

حقيقة العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا .. وعلاقة الرئيس الجورجي

كاف

إعلامي يفجر مفاجأة عن أفضل لاعب ونادي في أفريقيا| تفاصيل

حالة الطقس اليوم السبت

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت| اعرف الظواهر الجوية

شيرين عبد الوهاب

انهيار شيرين بالبكاء في حفلها بـ دبي لهذا السبب

الملائكة توقظك لصلاة الفجر

كيف تجعل الملائكة توقظك لصلاة الفجر؟.. علي جمعة يوصي بـ3 أمور

ترشيحاتنا

الحضراوات

البطاطس بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14-12-2024

وزاره البترول

إطلاق مشروع لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر

سعر الذهب

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 14-12-2024

بالصور

دراسة صادمة: 75% من سائقي السيارات الفاخرة "مفلسون"

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

تفسير حلم قيادة السيارة فى المنام حسب لونها والسائق

تفسير حلم قيادة السيارة فى المنام
تفسير حلم قيادة السيارة فى المنام
تفسير حلم قيادة السيارة فى المنام

طريقة عمل الطرب المشوي بمذاق لا يُنسى مثل محلات الكباب

طريقة عمل الطرب المشوي
طريقة عمل الطرب المشوي
طريقة عمل الطرب المشوي

7 معلومات رقمية عن محمد سعد فى عيد ميلاده

محمد سعد
محمد سعد
محمد سعد

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لردع كل من يهدد أمن مصر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أحمد حلمى ومنى زكى

كيف ينتقد أحمد حلمي أعمال زوجته منى زكي؟

أسرة مقاول السلام

أسرة مقاول السلام تروى لـ صدى البلد تفاصيل مقـ ـتله بالشارع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإلهام المعرفي: انحدار أم استثمار؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر داخل دول الاتحاد الأوروبي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: لم يكن عنتر ولبلب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في حياتنا اليومية

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار آخر حروف الأمان

المزيد