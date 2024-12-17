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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

إطلالة أنيقة.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بعد الولادة الثانية

هاجر احمد
هاجر احمد
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شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها بصور جديدة بأخر ظهور لها في جلسة تصوير جديدة .

ونشرت هاجر أحمد  علي صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صور بملابس انيقة ابرزت رشاقتها بعد فترة قصيرة من ولادتها.

وارتدت هاجر احمد كوت ابيض طويل نسقته علي فستان ابيض انيق جدا 

وكانت هاجر أحمد أعلنت في أكتوبر الماضي عن أنها رزقت بمولودها الثاني آدم.

وكانت نشرت هاجر أحمد عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الصور الأولى لها بعد الولادة، وكتبت معلقة عليها: "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا". (آدم أحمد الحداد) .

وكانت هاجر أحمد كشفت عن حملها الثاني بصور عفوية نشرتها وهي تسير بصحبة زوجها وابنتها الكبرى.

وكتبت هاجر أحمد معلقة على الصور: "بقلوب سعيدة، عائلتا تكبر".

يذكر أن هاجر أحمد عرض لها مؤخرا فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح، مصطفى فهمي، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، بسنت شوقي، صبري فواز، رشوان توفيق، هاجر أحمد، أحمد وفيق، والفنان الراحل جميل برسوم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي بروداكشن)، وإخراج عمرو عرفة.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، يواجهون مجتمعا حدثت به

جلسة تصوير جديدة الفنانة هاجر أحمد هاجر أحمد كوت ابيض

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