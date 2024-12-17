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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

تعليمات عاجلة من جامعة القاهرة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة
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أنهت جامعة القاهرة استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025 ، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات في إطار الالتزام بالقواعد ومراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية بشأن الفيروسات الموسمية.

وفي هذا الإطار وجه رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات والمعاهد بالانتهاء من إعلان جداول الامتحانات قبل بدءها بوقت كاف، مؤكدا على ضرورة التزام السادة أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية ووضع الأسئلة في نطاق ما تم تدريسه للطلاب.

وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة بشأن آليات طباعة الامتحانات وتأمين سريتها وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع أوراق الأسئلة.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  إلى تأكيد مجلس الجامعة
على الالتزام بقواعد وتعليمات الامتحانات، ومنع الهواتف المحمولة وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة أو تطبيق أي عقوبة عليهم، وتوجيه الملاحظين بعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء عقد الامتحانات.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن رئيس الجامعة وجه بضرورة تشكيل لجنة للطوارئ ومتابعة سير الامتحانات برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم  المختص أو ممثل عنه وذلك للتعامل مع المشاكل الطارئة أثناء عقد الامتحان، ويكون للجنه سلطة إلغاء أو تعديل أي سؤال يأتي في الامتحان بالمخالفة للضوابط المحددة، والتأكيد علي امتحان الطلاب فيما درسوه قبل توقف الدراسة بوقت كاف، مع تفعيل دور لجنة الممتحنين، وتواجد أستاذ المادة أو من ينوب عنه في نفس التخصص منذ بدء الامتحان وحتي نهايته، وأن تكون الأسئلة الموضوعة تتناسب مع زمن الإجابة، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون والتي أقرها مجلس الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد رجب أن تعليمات رئيس الجامعة تقضى بعدم سفر أعضاء هيئة التدريس أثناء الامتحانات، وضرورة مراعاة الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج وتقديم كافة التيسيرات لهم، مع التزام الكليات بإعلان النتائج في موعد غايته ثلاثة أسابيع من انتهاء الامتحانات، مع ترك فاصل زمني كاف بين آخر محاضرة وبداية الامتحانات.

جامعة القاهرة الامتحانات امتحانات نهاية الفصل الدراسي نهاية الفصل الدراسي الأول

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