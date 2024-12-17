سميرة عبدالعزيز: أحمد زاهر وريهام عبد الغفور شعرت أني أمهما

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، ان “أحمد زاهر وريهام عبد الغفور هما أكثر فنان وفنانة شعرت بأنني كأمهم بالفعل، فالفنان أحمد زاهر كان يثير فيّ شعور الأموة بعيدًا عن التمثيل، وكان يأتيني ليقبل يدي كلما بدأنا العمل معًا، وعندما كنت أقول له: يا بني، لا داعي لهذا، كان يرد قائلاً: أنا أقبل يد أمي وأنتِ أمي.

وأضافت سميرة، خلال مقابلتها لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الفنانة ريهام عبد الغفور فقد شعرت تجاهها كأنها ابنتي، كنت أحتضنها وكأنها ابنتي تمامًا. ووالدها الفنان أشرف عبد الغفور كان صديقي المقرب، وعندما جاءت للعمل معي، وصاني عليها، كما أنني أحب جميع الأدوار التي قدمتها مع الفنان أشرف عبد الغفور.”

وأوضحت سميرة، ان الحكمة التي تلخص حياتي، فهي الصدق في كل شيء، فأنا مؤمنة جدًا بالصدق وأعشقه، وأحب أن يكون كل إنسان صادقًا في أقواله وتعاملاته، كما أن برنامج قال الفيلسوف هو برنامج عمري.