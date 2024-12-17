اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي بالجيش الروسي في انفجار بموسكو

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، حيث أعلن إعلام روسي، عن مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية في انفجار بالعاصمة موسكو.

وأوضح مراسل القاهرة الاخبارية أنه يبدو أن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية الفريق إيجور كيريلوف تعرض لعملية اغتيال في العاصمة موسكو.

ووقع انفجار في مبنى سكني في شرق العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل شخصين، حسبما أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصادر أمنية.

وقال مصدر للوكالة: "بحسب المعلومات الأولية، فقد وقع الانفجار في الطابق الأول من مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، ولقي شخصان مصرعهما".