ترامب يدافع عن مقترحه بفرض رسوم جمركية على الواردات

دافع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، عن خطط فرض رسوم جمركية على كثير من الواردات.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في منتجعه مار الاغو في ولاية فلوريدا الأميركية "الرسوم الجمركية ستجعل بلدنا غنياً".

وتعهد ترامب، خلال حملته الانتخابية، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات من المكسيك وكندا اعتباراً من أول يوم له في منصبه، ووضع تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع من الصين.

ووفق التوقعات، سيكون للرسوم الجمركية الشاملة آثار كبيرة على الشركات، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتستورد المنتجات من الخارج.

كما حذر ترامب من المنتجات الواردة من المكسيك الشهر الماضي قائلاً: "إذا أصبحت رئيساً لهذا البلد، سأضع رسوماً جمركية بنسبة 100 و200 و2000%" على السيارات القادمة من المكسيك، واصفاً الرسوم الجمركية بأنها "أجمل كلمة في القاموس"، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

واستخدمت إدارة ترامب الأولى في العام 2017 الرسوم الجمركية كأداة رئيسية للتفاوض على صفقات أفضل مع شركائها التجاريين.

وقال المدير الإداري لشركة استشارات سلسلة توريد البطاريات SC Insights، آندي ليلاند: "أعتقد أنه يمكننا توقع بعض التحركات المبكرة نسبياً عندما يتعلق الأمر بالرسوم الجمركية".