تفحم سيارة على كورنيش المعادي بسبب ماس كهربائي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في سيارة على كورنيش حلوان - المعادي بالقرب من مستشفى النيل البدراوي في المعادي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في سيارة على طريق الكورنيش في القادم من مصر القديمة باتجاه حلوان، وعلى الفور جرى الدفع بـ سيارة إطفاء للسيطرة على النيران.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة اندلاع حريق في سيارة ملاكي على طريق كورنيش النيل في المعادي باتجاه حلوان، بسبب ماس كهربائي في السيارة وتم السيطرة على النيران واخمادها.