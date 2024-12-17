وزير الاستثمار: نسعى لآليات فعالة لتشجيع الصادرات وزيادة التصنيع

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن دمج الوزارة يعكس إيمان الدولة بتنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية قائم على الشفافية والوضوح.

وأوضح خلال كلمته أمام مجلس النواب، أننا نسعى لتبني آليات فعالة لتشجيع الصادرات وزيادة التصنيع، متابعا: نعمل على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.

ولفت إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم أظهرت العديد من التحديات التي تؤثر على الاقتصاد المصري ولذا جاءت استراتيجيتنا مرتكزة على تعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية.

وشدد على أن منح القطاع الخاص الدور الرئيسي في تحقيق التنمية وتبني سياسات تجارية تشجع على التبادل التجاري.