القبض على المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في التجمع

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل شقة في التجمع الأول.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول تضمن ورود بلاغا من أحد الأشخاص أفاد بتعرض شقته لسرقة بعض محتوياتها، وعلى الفور إنتقلت أجهزة المباحث في القاهرة لفحص البلاغ وكشف الملابسات.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على سيدة لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن أحد الأشخاص.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائها سيئ النية 4 أشخاص أمكن ضبطهم، وأقروا بقيامهم بصهر المشغولات الذهبية المشار إليها.