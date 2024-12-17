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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين الأجانب لقيادة البحرية

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين لقيادة القوات البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين لقيادة القوات البحرية
محمد إبراهيم
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نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين بجمهورية مصر العربية إلى قيادة القوات البحرية، والتى تأتى إستمراراً لسلسلة الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة لأعضاء التمثيل العسكرى لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

القوات البحرية

بدأت فعاليات الزيارة بإستعراض الدور الحيوي والفعال الذى تقوم به القوات البحرية خاصة فى تأمين الحدود البحرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أتبعه قيام الوفد بجولة تفقدية إلى ترسانة الاسكندرية للتعرف على أحدث ما وصلت إليه القوات البحرية في مجالات نظم التصنيع العسكري وتوطين الصناعات الوطنية، كما تم تنفيذ جولة لعدد من القطع البحرية للتعرف على القدرات القتالية والفنية لها.

قائد القوات البحرية

وأعرب الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية عن بالغ تقديره وترحيبه بأعضاء الوفد، مشيراً إلى تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة بما يدعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة.

جهاز الملحقين الحربيين

فيما قدم رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة الشكر والتقدير للقوات المسلحة ممثلة فى جهاز الملحقين الحربيين لتنظيم تلك الزيارات التى تهدف إلى زيادة المعرفة والوعى لديهم بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة , مشيداً بالتطور الملموس فى القدرات التسليحية للقوات البحرية فى الفترة الأخيرة .

كما أكد أعضاء الوفد على أهمية تلك الزيارات التى تسهم فى تبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية .

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