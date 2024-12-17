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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 3 أطنان أسمدة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بالحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي
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كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تم تشكيل حملة تموينية برئاسة إبراهيم عبد السلام رئيس الرقابة التموينية بالحسينية ورفقة أحمد حسن والأستاذ محمد خيري، وذلك للمرور على المخازن والمحال التجارية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 3635 لسنة 2024 جنح منشأة ابو عمر ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية بمنشأة أبو عمر وذلك لحيازته أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية ، وتم ضبط عدد 60 شيكارة سماد يوريا مكورة عالي الجودة 46% ازوت موبكو زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 3 طن أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة تم التحفظ عليها  .

وتم تحرير محضر رقم 18894 لسنة 2024 جنح الحسينية ضد تاجر تمويني بناحية بحر البقر وذلك للإمتناع عن سداد مبلغ 770971 جنيه مستحقه لهيئة السلع التموينية.

وتم تحرير محضر رقم 18892 لسنة 2024 جنح الحسينية ضد تاجر تمويني بناحية بحر البقر وذلك للإمتناع عن سداد مبالغ المستحقه لهيئة السلع التموينية وتحرير محضر رقم 18893 لسنة 2024 جنح الحسينية ضد تاجر تمويني بناحية بحر البقر وذلك للإمتناع عن المبالغ المستحقه لهيئة السلع التموينية وللشركة العامة لتجارة الجملة وتحرير (19) محضر إثبات حاله ضد المخابز الواقعة بنطاق الإدارة .

وخلال الحملات التموينية المفاجئة علي الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير (145) محضراً منهم ( 101) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص  ، و ( 44 ) محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

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