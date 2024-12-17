محكمة سويسرية تدعو إلى إنهاء محاكمة عم بشار الأسد

قال متحدث باسم السلطات القضائية السويسرية لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن السلطات اقترحت تأجيل محاكمة عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد بسبب مرض المتهم وطلبت من أطراف القضية إبداء آرائهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة.

كان من المقرر أن يواجه رفعت الأسد (87 عاما) عم بشار الأسد محاكمة في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم تعود إلى فترة عمله كقائد عسكري عام 1982.

قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الفيدرالية "أؤكد لكم أنه بسبب الحالة الصحية للمتهم، الذي سيكون غير قادر جسديا على السفر إلى سويسرا وغير قادر نفسيا على المشاركة في الجلسات ، فقد رأى المسؤولون عن المحاكمة وحثوا الأطراف المعنية على اتخاذ قرار بشأن إغلاق القضية".

أضاف أن المحكمة - أعلى سلطة جنائية في البلاد - لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إنهاء القضية متوقعا الحصول على إجابات من جميع الأطراف بحلول منتصف يناير.