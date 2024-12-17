زوجة السيناريست بشير الديك تكشف تفاصيل حالته الصحية

كشفت زوجة السيناريست بشير الديك عن تفاصيل حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت زوجة السيناريست بشير الديك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه حالته أفضل حاليا ولكنها غير مستقرة، مشيرة إلى أنه يدخل ويخرج من الرعاية حسب حالته.

أيمن سلامة يعلن نقل بشير الديك المستشفى

كان قد تم نقل الكاتب والسيناريست بشير الديك إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في نوفمبر الماضي بحسب ما أعلنه المؤلف أيمن سلامة.

وكتب أيمن سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الاتوبيس يرقد في العناية المركزة .. الرجاء الدعاء له بالشفاء".

وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أحد أفلام بشير الديك المرممة وهو فيلم “سواق الأتوبيس” ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، بسينما فوكس مول مصر 4، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "سواق الأتوبيس" تدور أحداثه حول حسن، سائق أتوبيس نهارًا وسائق تاكسي ليلاً، يحاول إنقاذ ورشة والده التي تم تعليقها بسبب الضرائب. يطلب مساعدة شقيقاته، لكن الجشع يعميهم.



