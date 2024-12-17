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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

استقبال حافل في عرض كامل العدد لفيلم الاختفاء بأيام قرطاج السينمائية

مهرجان قرطاج
مهرجان قرطاج
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ضمن فعاليات الدورة الـ35 من أيام قرطاج السينمائية، شهد الفيلم التونسي الاختفاء للمخرج كريم موساوي عرض كامل العدد بحضور المخرج وأبطال العمل سامي ليشيا وجليلة كادي حنفي، والمنتجة لينا شعبان منزلي.

استقبل الحضور الفيلم بحفاوة شديدة، ودارت ندوة نقاشية مع طاقم العمل  تميزت برغبة الجمهور الكبيرة في معرفة المزيد عن رحلة صناعة الفيلم.

يحظى الفيلم بعرضين آخرين خلال المهرجان يومي الثلاثاء 16 ديسمبر الساعة 6:30 مساءً، والأربعاء 18 ديسمبر الساعة 8 مساءً، ويدور حول رضا الذي، على الرغم من أنه يعيش حياة مرفهة، إلا أنه نشأ في عائلة تتحكم بكل شيء في حياته. ومع تزايد الضغوط عليه للتحرر من تأثير والديه، يجد رضا نفسه أقرب إلى الانهيار العقلي بعد أن بدأ يلاحظ أن إحساسه بذاته يتلاشى.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان أنغوليم للسينما الفرنكوفونية بفرنسا، وشهد عرضه العربي الأول بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض بعدة مهرجانات سينمائية، منها مهرجان هامبورغ السينمائي، ومهرجان بوردو الدولي للسينما المستقلة، وقد تلقى دعمًا من عدة جهات وهي: صندوق البحر الأحمر، وسائل الإعلام الأوروبية الإبداعية، المعاهدة الفرنسية الألمانية المصغرة (CNC وFFA)، منطقة بروفانس ألب كوت دازور، MBB ،MOIN، وNordmedia.

فيلم الاختفاء من إخراج كريم موساوي وشاركه التأليف مود أميلين، ومن بطولة سامي ليشيا، زار أمير، حميد أميروش، وجليلة كادي حنفي. الفيلم من إنتاج ديفيد ثيون لشركة Les Films Pelléas ودرة بوشوشة لشركة Nomadis Images، ومدير التصوير كريستي بابول، والصوت لفرانسوا ميريو، ومونتاج كليمان بينتو. تتولى MAD Distribution مهام التوزيع في العالم العربي.


كريم موساوي مخرج ومؤلف جزائري بدأ مسيرته كمخرج مساعد مع مخرجين مرموقين منهم طارق تقية ونادر مكناش ومن الأعضاء المؤسسين لجمعية كريزاليد الثقافية للسينما في الجزائر العاصمة كما شغل منصب مدير مركز البرمجة السينمائية في المركز الثقافي الفرنسي في الجزائر لعدة سنوات.

قام بتأليف وإخراج ثلاثة أفلام قصيرة وفيلم بعنوان "قبل أيام" والذي عُرض في العديد من المهرجانات بما فيها لوكارنو، وكليرمون فيران وبرايف، ورشّح لـ "جائزة سيزار" لأفضل فيلم قصير في عام 2015. فاز سيناريو فيلمه الروائي الطويل الأول بعنوان "طبيعة الحال" بجائزة مؤسسة غان عام 2016، وتم تطويره كجزء من إقامة سيني فونداسيون في مهرجان كان السينمائي وLes Ateliers d'Angers، وتم اختياره في مهرجان كان السينمائي عام 2017 في قسم نظرة ما.

في عام 2020، أخرج الفيلم القصير The Divas of Taguerabt كجزء من أوبرا باريس الوطنية: المشهد الثالث والذي يستكشف فيه دور الأوبرا في الثقافة الموسيقية الجزائرية. هذا الفيلم القصير هو جزء من الفيلم الجماعي Celles qui chantent.

مهرجان قرطاج أيام قرطاج السينمائية الاختفاء

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