20 ناقلة نفط من "أسطول الظل".. بريطانيا تفرض عقوبات قاسية على روسيا

فرضت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على 20 سفينة قالت إنها تُستخدم في ممارساته غير مشروعة لتجنب العقوبات المفروضة على النفط الروسي، في أحدث إجراءاتها تجاه ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "بينما تستمر عائدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النفطية في تأجيج نيران حربه غير الشرعية، تعاني العائلات الأوكرانية من ليال باردة ومظلمة، غالباً بدون تدفئة أو إضاءة أو كهرباء، أو أي مقومات تساعدها على المعيشة في ظل الظروف القاهرة، التي تعينها على مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية التي لا هوادة فيها".

وأضاف: "من شأن هذه العقوبات أن تزيد الضغوط على اقتصاد الحرب المتعثر لدى بوتين".

وقالت الحكومة البريطانية إن السفن، التي فرضت العقوبات عليها، تشمل "أوشن فاي" و"أندامان سكايز" و"ميانزيمو"، والتي حملت كل منها أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الروسي هذا العام.

وتشمل العقوبات تقييد أو منع حركة هذه السفن ودخولها إلى بعض الموانئ البريطانية.

ووافقت بريطانيا و11 دولة غربية أخرى، الاثنين، على إجراءات "لتعطيل وردع" أسطول الظل الروسي.

وأعلن ستارمر أيضاً عن تقديم دعم طارئ بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا على إصلاح شبكة الطاقة في البلاد.

وفي وقت سابق، ذكرت مسؤولية السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد تبنى حزمة عقوبات جديدة على روسيا وكيانات داعمة جديدة لموسكو بسبب حربها على أوكرانيا.