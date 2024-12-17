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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

ممنوع من الظهور بأمر الطبيب.. ما مدة غياب مدحت شلبي؟

مدحت شلبي
مدحت شلبي
أحمد أيمن
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تصدر الإعلامي مدحت شلبي، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وغيابه عن الظهور الإعلامي.

ويتساءل الكثير من المتابعين عن تفاصيل مرض مدحت شلبي وآخر تطورات حالته الصحية، فضلا عن موعد عودته إلى الشاشة مرة أخرى.

مدحت شلبي يتعرض لوعكة

البداية كانت بمنشور الإعلامي إبراهيم فايق، الذي كشف خلاله عن تعرض زميله مدحت شلبي، إلى وعكة صحية مفاجئة، غيبته عن تقديم برنامجه خلال الأيام الماضية.

وكتب إبراهيم فايق، عبر حسابه على فيسبوك: «ألف سلامة عليك يا كابتن مدحت.. ربنا يشفيك ويعافيك وترجع تنور مكانك تاني يا راجل يا أبوقلب أبيض».

وكان شلبي كشف تفاصيل مرضه، الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وتسبب في نقصان وزنه.

تفاصيل مرض مدحت شلبي 

بحسب تصريحاته خلال حلقة السبت الموافق 7 ديسمبر الماضي من برنامج «يا مساء الأنوار»، قال مدحت شلبي: «ناس بتقولي إني خسيت، ده كويس، بس السبب تقيل».

وأضاف: «أنا جالي ما يسمى بارتجاع المريء، وده عندنا كتير كـ مصريين، أسبابه بعض العادات الخاطئة، زي الأكل الدسم، النوم بعد الأكل والتدخين».

وأكمل: «مريت بتجربة قاسية وفي طريقنا للتعافي. المهم حافظوا على نفسكم، لأن في ثانية الارتجاع ده بييجي، ويارب ما حد يحصله أي حاجة، أنا بقول التجربة عشان مهم الناس تسمعها مني».

تطورات حالة مدحت شلبي 

كشف الإعلامي مدحت شلبي، آخر تطورات حالته الصحية بعد غيابه عن برنامجه الذي يقدمه على قناة “mbc مصر”.

وقال مدحت شلبي خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:"الحمد لله حالتي الصحية أفضل نسبيا".

وأضاف المعلق مدحت شلبي:"أصبت بما يسمي ارتجاع المريء وأثر على الأحبال الصوتية فأصبح عندي إجهاد في الأحبال الصوتية".

ولفت إلى أن ارتجاع المريء يتسبب في خروج حمض من المعدة ويتحرك للأحبال الصوتية ويحدث بها إجهاد، موضحًا:"تعالجت من ارتجاع المريء بنسبة كبيرة ويبتقى علاج الإجهاد الصوتية ". 

ما مدة غياب مدحت شلبي؟ 

كشف شلبي عن مدة غيابه، قائلا: "الطبيب المعالج لي طلب إراحة صوتي أسبوع إلى أسبوعين على الأقل والابتعاد عن الشاشة".

وتابع خلال تصريحات لبرنامج "الحكاية": الدكتور قال لي معظم المطربين والمعلقين لازم يبتعدوا عن العمل من الحين للآخر نتيجة الاجهاد الرهيب في الأحبال الصوتية ".

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