إدوارد وفنانة أصيبا بشلل المعدة بسبب حقنة .. جمال شعبان يحذر

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السمنة وباء يهدد حياة المواطنين، موضحًا أن السمنة أخطر من السرطان، لآن السمنة ينتج عنها السكر والضغط، والجلطات، وأمراض كثيرة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه يحذر من حقن التخسيس ، وأن هذه الحقنة تسبب شللا تامًا في الجهاز الهضمي.

ولفت إلى أن هذه الحقنة تسبب التخسيس، ولكن تدمر العضلات في الجسم، ولذلك على المواطنين توخي الحذر من هذه الحقنة، وأن هناك نجوم مثل الفنان أدور، وفنانة آخرى تعرضوا لمشكلات صحية من أدوية التخسيس.

وأشار إلى أن إدوارد وفنانة أصيبوا بشلل المعدة بسبب حقن التخسيس، ولذلك على الجميع الحذر.

شارك الفنان المصري إدوارد على حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك"، تفاصيل تجربته مع حقن التخسيس، موضحا أنها ساعدته على فقدان حوالي 15 كلغ تحت إشراف طبي.

وفي وقت سابق أكد إدوارد أنه بدأ باستخدام حقن يومية بناء على نصيحة طبيبة التغذية، وتمكن من الوصول إلى الوزن المطلوب، مشيرا إلى أنه عند الانتقال لمرحلة التثبيت، اختار حقنا أسبوعية بدلا من اليومية لتجنب الإرهاق.

كما أوضح أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل وكان ملتزما بالنظام الغذائي، إلا أنه مؤخرا شعر بعدم الجوع وآلام شديدة في المعدة، بالإضافة إلى مشكلات في الهضم. بناء على ذلك، أوقف الحقن وراجع طبيب جهاز هضمي، حيث تبين أنه تعرض لشلل مؤقت في المعدة نتيجة الحقن.

وقام الفنان المصري إدوارد بنقل نصيحة الطبيب بأن استخدام حقن التخسيس يجب أن يكون لفترة محدودة لا تتجاوز 3 أشهر مع متابعة مستمرة مع أطباء متخصصين، بينهم طبيب تغذية، وطبيب جهاز هضمي، وأحيانا طبيب قلب بسبب تأثيرها على ضربات القلب.