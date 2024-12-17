روسيا تتهم حلفاء أوكرانيا بـ "التواطؤ" في عملية اغتيال المسئول بالجيش

انتقدت روسيا، اليوم الثلاثاء، حلفاء أوكرانيا حيال ما اعتبرتها ردود فعل غير كافية على اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيجور كيريلوف، في هجوم أعلنت كييف مسؤوليتها عنه.

واتّهمت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب في منشور على تلجرام بـ"الموافقة على جرائم الحرب التي يرتكبها مقاتلو نظام كييف" واتهمت "كل أولئك الذين يرحبون بالهجمات الإرهابية أو يسكتون عنها بشكل متعمد، بالتواطؤ".

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت زاخاروفا: "إنه لأمر سخيف أن نستمع كيف يعلن أولئك الذين صنعوا نظام كييف، ويرعونه، ويمنحونه المال ويقدمون الأسلحة دون حساب، يعلنون براءتهم المزعومة".

وتابعت: "الدليل واضح، واشنطن لم تدن قط أي هجوم إرهابي أو عملية اغتيال مخطط لها ارتكبها نظام كييف".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، مصرع كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية، ومساعده في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع "ريازان" في موسكو.

ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح اليوم 17 ديسمبر، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.