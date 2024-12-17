چوليا وشارلوت في صدارة منافسات بطولة مصر الدولية للجولف للسيدات

تصدرت اللاعبة الاسبانية چوليا جيلما ولاعبة جنوب افريقيا شارلوت ميلارد منافسات بطولة مصر الدولية للجولف للسيدات والمقامة حاليا بملعب نادى جولف الجونة وذلك بعد انتهاء يومها الاول.

وسددت چوليا 73 ضربة فى اليوم الاول وتساوت معها شارلوت 73 ضربة ايضا لتسجل كل منهما ضربة واحدة فوق المعدل ويتصدرن القمة.

وتلتهما فى الترتيب الثالث اللاعبة التونسية ياسمينا دريس 75 ضربة ثم بالمركز الرابع لاعبة جنوب افريقيا ايزابيلا فيريرا 78 ضربة وتبعتها بالترتيب الخامس لاعبتنا تاليا سامح 80 ضربة.

وفى منافسات كأس الراحلة مها السنوسى اعتلى القمة بعد انتهاء اليوم الاول احمد النجار برصيد 34 نقطة وتلاه ثانيا كوستا مارمراس 33 نقطة واللاعبة نور نافع بالمركز الثالث 32 نقطة.

وتقام غدا منافسات الجولة الثانية لبطولة مصر الدولية للسيدات والجولة الاخيرة لكأس الراحلة مها السنوسى.