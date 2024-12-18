وزير النقل السوري يشيد بكرم الشعب المصري ودعمه المستمر لبلاده

أشاد وزير النقل السوري، بهاء الدين شرم، بكرم الشعب المصري وموقفه الداعم للسوريين، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت حضنًا دافئًا للسوريين الذين عاشوا فيها كإخوة على مدار السنوات الماضية.

وأشار شرم، خلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن مطاري دمشق وحلب يقتربان من استئناف استقبال الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن إعادة تشغيل المطارات يتطلب الانتهاء من مجموعة من الخطوات المهمة.

وأوضح الوزير أن من بين هذه الخطوات استكمال أعمال الصيانة اللازمة لمعالجة الأضرار الناتجة عن التخريب، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات أمنية دقيقة لضمان سلامة جميع الرحلات الجوية، سواء أثناء الإقلاع أو الهبوط.