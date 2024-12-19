صاصا راجع يا بلد.. حرم الكراون تشعل الأجواء بالشماريخ والاحتفال

تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا موقع التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند بعدما وصلت قضيته إلى مرحلة جديدة، حيث قضت محكمة مستانف جنايات الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما لمدة عام مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع إيقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات.

احتفلت جهاد ماهر، زوجة مغني المهرجانات عصام صاصا، ببراءة زوجها على طريقتها الخاصة، عبرت جهاد عن سعادتها خلال فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بتعديل الحكم في استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل، ليصبح عاما مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل وكواليس حكم عصام صاصا وعن كيف احتفلت جهاد زوجته بخبر نهاية حبسه:

https://www.youtube.com/shorts/Xo9C9kycSAE