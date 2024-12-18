إسرائيل تكشف حقيقة إعادة رفات الجاسوس إيلي كوهين من سوريا

كشفت تقارير عبرية أمس الثلاثاء أن الأنباء التي ترددت عن استعادة إسرائيل لرفات الجاسوس الذي أعدم في دمشق إيلي كوهين عارية من الصحة.

وأفادت القناة الـ12 العبرية بأنه في الساعات الأخيرة، انتشرت مثل هذه الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم القبض على الإسرائيلي المولود في مصر في سوريا وأعدم عام 1965 بعد أن أجرى عملاً لصالح الموساد.

نفت المؤسسة الأمنية في إسرائيل إعادة رفات الجاسوس إيلي كوهين الذي أعدم في سوريا عام 1965.

وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام بأن إسرائيل تواصلت مع مسؤولين في سوريا من أجل تحديد مكان رفات الجاسوس، الذي لا يعرف مكان دفنه.

يذكر أنه في صيف 2018، أعلنت تل أبيب أنها استعادت ساعة يد كوهين التي كانت جزءا من "هويته العربية الزائفة" وذلك بفضل "عملية خاصة نفذها الموساد في دولة عدوة".

وفي أعقاب انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على المواقع العسكرية السورية دمرت مقدرات الجيش السوري.