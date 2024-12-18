أدهم الشرقاوي: مروان عطية خيار أول لنادي الفتح.. وزيزو خارج حسابات النادي السعودي| فيديو

كشف أدهم الشرقاوي، الناقد الرياضي المقيم في السعودية، تفاصيل تتعلق بحقيقة مفاوضات نادي الفتح السعودي من أجل ضم مروان عطية، لاعب الأهلي، أو أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك.

وقال أدهم الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «تحدث مع مصدر مهم من نادي الفتح السعودي، وقال لي إن مروان عطية من أهم الخيارات بالنسبة لنادي الفتح للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة».

وأشار الشرقاوي إلى أن اختيار مروان عطية بناء على رغبة ملحة من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لنادي الفتح.

وأوضح الشرقاوي أنه بحسب المصدر فإن نادي الفتح لم يتخذ أية ردة فعل تجاه التفاوض مع الأهلي بشأن مروان عطية، ولكن الأيام المقبلة ستشهد تقديم عرض من نادي الفتح للنادي الأهلي.

وتحدث أدهم الشرقاوي عن أن نادي الفتح من الأندية التي تتمتع بمستوى مادي جيد، مضيفًا أن مروان عطية خيار رئيسي وهناك خيارات أخرى حال رفض الأهلي التفريط في اللاعب.

وفيما يتعلق بزيزو، قال الشرقاوي، نقلًا عن المصدر، «ليس هناك أي تفاوض أو حديث مع أحمد سيد زيزو، وبالتالي زيزو خارج حسابات نادي الفتح تمامًا، خاصةً أن البرتغالي جوزيه جوميز لا يريد أن يعكر علاقته مع جماهير الزمالك لمعرفته بقيمة زيزو لديهم».

وأكد الشرقاوي أنه لا توجد أي عروض شتوية لزيزو لضمه في الدوري السعودي في يناير المقبل.