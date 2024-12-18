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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الزمالك يرفض رحيل «عبدالمجيد».. و«عبدالواحد» يبلغه بتعديل عقده

أمير هشام
أمير هشام
سارة عبد الله
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أكد الإعلامي أمير هشام، وصول الفرنسي شيخ بوزان إلى القاهرة للانضمام إلى الجهاز الفني للسويسري كريستيان جروس مع استمرار حازم إمام ضمن الجهاز مع أمير عزمي وعماد المندوه لحين حسم باقي أعضاء الجهاز.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: "جروس استعان بـ" شيكابالا" للتعرف على جميع اللاعبين خلال التدريبات بصفته قائد الفريق وطالب مشاهدة آخر مباراة لفريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهته في الدوري المصري".

وأتم: "عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عقد جلسة مع حسام عبدالمجيد ويؤكد له التمسك الكامل به ورفض رحيله مع التأكيد على تعديل عقده خلال المرحلة المقبلة".

الزمالك حسام عبد المجيد امير هشام

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