صاحبتي وأختي قبل ما تتجوز ابني.. ليلي طاهر تكشف علاقتها بـ عزة لبيب|فيديو

كشفت الفنانة ليلي طاهر عن علاقتها بالفنانة عزة لبيب خلال مدخلتها مع موقع صدى البلد الإخباري قائلة: "عزة لبيب بنتي وحبيبتي وهي صاحبتي وأختي من قبل ما تتزوج من ابني لأنها فنانة زيي وأعرفها من التمثيل ونجمة جميلة.



يُذكر أن الفنانة ليلى طاهر دخلت مجال الفن من خلال فيلم «أبو حديد» مع الفنان الراحل فريد شوقي عام 1958م، ليصبح أول أعمالها الفنية، ثم اتجهت إلى التليفزيون، وعملت كمذيعة، مع بداية إرسال التليفزيون المصري عام 1960م، وجمعتها لقاءات كثيرة بالمخرج التليفزيوني روبير صايغ، الذي ساعدها وشجعها حتى أصبحت مذيعة ناجحة لتقدم العديد من البرامج المهمة.



واكتشفها رمسيس نجيب واختار لها اسم بطلة من بطلات روايات إحسان عبدالقدوس، وسمّت نفسها ليلى لحبها وعشقها الشديد للمطربة ليلى مراد.

وشاركت ليلى طاهر في العديد من الأفلام منها: "الناصر صلاح الدين، لا تدمرني معك، عفوًا أيها القانون، الاحتياط واجب، المدمن، حكمت المحكمة، عاصفة من الدموع، ليالي ياسمين، تضحك الأقدار، الطاووس، قطة على نار، وزمان ياحب"



