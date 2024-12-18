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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أحمد حسن: مسلسل «شباب امرأة» مختلف عن الفيلم.. ويحمل مفاجآت |فيديو

المخرج أحمد حسن
المخرج أحمد حسن
أوركيد سامي
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كشف المخرج أحمد حسن عن تفاصيل عمله الجديد وهو المسلسل الذي يحمل اسم “شباب امرأة” و الذي من المقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي رمضان 2025، و المسلسل مأخوذ عن فيلم قديم بطولة الفنانة تحية كاريوكا.

وقال أحمد حسن ، في لقاء خاص لـ"صدى البلد": إنه سعيد بهذا المسلسل ومتوقع نجاحه خاصة أنه من بطولة فنانة كبيرة مثل غادة عبد الرازق، و أن الموسم الرمضاني فرصة جيدة للمشاركة فيه بعمل كبير مثل هذا.

وأضاف المخرج أحمد حسن “أنه يحضر حالياً مسلسل”صفحة بيضا" مع الفنانة حنان مطاوع، والعمل من نوعية الأعمال المشوقة التي بها قضية وجريمة ويبحث عنها الجمهور.

وقدم المخرج أحمد حسن خلال الموسم الرمضاني الماضي 2024 مسلسل صيد العقارب والذي حقق نجاحًا كبيرًا و صدى واسعًا لدي الجمهور من بطولة غادة عبد الرازق.

وشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنان أحمد ماهر، غادة عبد الرازق، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

أحمد حسن المخرج أحمد حسن شباب امرأة صيد العقارب يوسف عمر

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