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الرئيس الإيراني يصل القاهرة اليوم لحضور قمة رؤساء دول «D8»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يصل القاهرة اليوم لحضور قمة رؤساء دول «D8»

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
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يعتزم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، زيارة القاهرة في أول زيارة منذ تنصيبه رئيسًا في شهر يوليو الماضي.

وتهدف زيارة الرئيس الإيراني إلى القاهرة للمشاركة في القمة الـ 11 لقادة الدول الثماني الاسلامية النامية (دي 8) ، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وقال مدير العلاقات العامة لمكتب الرئاسة الايرانية حبيب عباسي، في تصريح لوكالة الانباء الايرانية مساء الثلاثاء، إن الرئيس بزشكيان سيشارك في القمة الـ 11 لقادة الدول الثماني الاسلامية النامية (دي 8) ، وبالإضافة إلى ذلك سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة بعض الدول المشاركة في هذه القمة وسيتباحث معهم حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المسئول الإيراني، أن قمة رؤساء دول "دي 8" سيعقدون قمة أخرى تبحث قضايا غزة وسوريا ولبنان يشارك فيها الرئيس بزشكيان وباقي رؤساء الدول المشاركة في اجتماع القاهرة. 

وسيرافق الرئيس الإيراني إلى القاهرة، وزير الخارجية وكذلك وزير الشؤون القتصادية والمالية الايراني.

ويعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية الاسلامية، قبل يوم واحد من قمة رؤساء الدول الثماني، وذلك من اجل وضع اللمسات الاخيرة على الوثائق التي سيوقعها القادة، وتعقد قمة الرؤساء يوم الخميس.

القاهرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الرئيس الايراني D8 الدول الثماني الاسلامية

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