خرق جديد.. دبابات الاحتلال تتوغل جنوب لبنان



أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن دبابات الجيش الإسرائيلي توغلت في بلدة بني حيان جنوبي البلاد.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال توغلت بعمق 9 كيلومترات داخل ريف درعا في جنوب سوريا.



واشار المرصد السوري في بيان له الي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت قرية كويا وسد الوحدة التاريخي حيث تمركزت في مواقع استراتيجية.

ونبه الي أن جيش الاحتلال أصدر تحذيرات للسكان بتسليم السلاح في المنطقة".

ولفت المرصد أن الاحتلال اقترف اختراقا جديدا بدخول محيط قرية صيدا، على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا.



وختم المرصد السوري بيانه قائلا "التحرك العسكري في ظل توتر متزايد على الحدود السورية مع الجولان المحتل".