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سوريا.. داعش يشن هجوما على عناصر الأمن في الرقة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

مطار دمشق الدولي يستأنف الرحلات الداخلية استعدادات لإقلاع أول رحلة طيران

مطار دمشق
مطار دمشق
البهى عمرو
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مطار دمشق الدولي يستأنف الرحلات الداخلية استعدادات لإقلاع أول رحلة طيران داخلي من دمشق إلى حلب.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، بأن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما على حاجز عسكري في مدينة الرقة السورية.

وأوضح المرصد السوري أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصر من الأمن الداخلي المعروفين بـ" الأسايش" وإصابة أربعة آخرين، بمنطقة الكسرات بريف الرقة الجنوبي في سوريا.

وأكد المرصد أن تنظيم داعش الإرهابي شن253 عملية ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة ،واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 115 قتيلا، هم: 73 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و13 من التنظيم،  و29 مدنيا بينهم طفل وسيدتين و4 حراس منشآت مدنية.

حلب دمشق مطار دمشق

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