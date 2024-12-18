الرئيس السيسي: شراكة استراتيجية شاملة بين مصر وإندونيسيا

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الإندونيسي على انتخابه رئيسا لدولة إندونيسيا، قائلا "أتمنى له التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الإندونيسي".

وقال الرئيس السيسي، في كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإندونيسي، "شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وتعاون في التجارة والصناعة".

وتابع الرئيس السيسي "اتفقنا على أن تتواجد منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين".

وأكد الرئيس السيسي أن “هناك فرصة من خلال الإرادة السياسية على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين”.