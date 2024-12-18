رئيس إندونيسيا: نشكر الرئيس السيسي على الترحاب الجيد بنا

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ، أن هناك 15 ألف طالب إندونيسي يتعلمون في مصر ومعظمهم في الأزهر الشريف .

وقال في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي: "نرغب في المحافظة على الترويج لوسطية الإسلام والاعتدال والتسامح".

وتابع برابوو سوبيانتو : "يجب أن نحارب التطرف والإسلاموفوبيا ونحن ندعو للسلام“، مضيفا: ”نشكر الرئيس السيسي على الترحاب الجيد بنا".

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية اعقبها جلسة موسعة حضرها من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بضيف مصر الكبير، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بتطلعات مصر نحو تعزيز الشراكة الثنائية مع إندونيسيا في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التعاون والتنسيق السياسي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية.