أخبار محافظة الشرقية اليوم.. استلام 2 طن لحوم لتوزيعها على المستحقين والمحافظ يتفقد عددا من المنشآت بمدينة منيا القمح

شهدت محافظة الشرقية خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الأحداث والتي كان من أبرزها..

استلام 2 طن لحوم أضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات استلام وتسلم 2 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي لعام 2024 م والمُقدمة من وزارة الأوقاف تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي معاش تكافل وكرامة بالمحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء من توزيع 2 طن لحوم الأسبوع الماضي على المستحقين ، في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف ، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وعبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين ، والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.

محافظ الشرقية يُشيد بمنظومة تداول القطن الجديدة بمحلج الدلتا ميت يزيد

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولته التفقدية بمركز ومدينة منيا القمح بجولة تفقدية داخل محلج الدلتا ميت يزيد ، يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، وشريف حسن مدير عام محلج الدلتا ميت يزيد ، وعبد المطلب الدموكي مدير عام هيئة تحكيم القطن بالشرقية ، وإسماعيل القالع وكيل منطقة الشرقية لهيئة تحكيم القطن، والأستاذ أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المحلج بداية من استلام الأقطان حتى خروجها في صورتها النهائية معبأة في بالات طبقاً للمواصفات العالمية.

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة منيا القمح

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدينة والجاري تنفيذها على مساحة 52 ألف متر مسطح وبتكلفة 20 مليون جنيه، والتي تأتي تماشياً مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

تعرف محافظ الشرقية من أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بخمس مناطق داخل المدينة ( الشيخ جوده - مسجد شلبي منطقة المنشية القديمة - منطقة روافد سعد زغلول من المنسي حتى جمال عبد الناصر خلف المستشفى العام - منطقة روافد سعد زغلول من مدخل بنها حتى شارع المدارس) ، وذلك بإجمالي مساحة مسطحة 52 ألف متر وبتكلفة 20 مليون جنيه.

الكيلو بـ270 جنيها.. محافظ الشرقية يفتتح منفذ بيع اللحوم الطازجة بمنيا القمح

قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، خفض سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة من 290 جنيها لتصبح 270 جنيها، وكذلك اللحوم الضأن الطازجة من 320 جنيها إلى 270 جنيها، وذلك في إطار حرص المحافظة على التصدي للغلاء والتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح وتفقد منفذ بيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، والذي أقامته جمعية “مواطنون ضد الغلاء” بمدينة منيا القمح تحت رعاية محافظ الشرقية وإشراف مديريتي التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري، لخدمة أبناء المدينة، مؤكداً أن الهدف من إقامة مثل هذه المنافذ هو خدمة محدودي الدخل والمواطن البسيط ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مركز ومدينة منيا القمح للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ، و متابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع الأبنية التعليمية وكذا متابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدارس المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الإنشاء الجارية المدرسة المصرية اليابانية والمُقامة بتكلفة 18 مليون و 584 ألف جنيه ، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الأداء والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة لدخولها الخدمة التعليمية.