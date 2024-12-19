مجانًا.. مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يكشف سبل تقديم خدمات التعافي

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بداية رحلة علاج الإدمان تبدأ بالاتصال على الخط الساخن للصندوق 16023 والإبلاغ عن الأشخاص الراغبين في التعافي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في حلقة خاصة من مركز مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بإمبابة، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نحو 33 مركز علاج لمرضى الإدمان والتعافي على مستوى الجمهورية.

وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: جميع حالات الإدمان والتعاطي يتم تناولها بالمجان تمامًا على نفقة الدولة، ولا يوجد علاج قصري للمرضى، حيث أن جميع الحالات تأتي برغبتها الشخصية.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أنه لا يتم حجز جميع حالات الإدمان والتعاطي داخل مركز المكافحة الخاص بالعلاج، بل يتم حجز الحالات التي تستدعي لذلك فقط.

وأشار عثمان، إلى أنه يتم تقديم أفضل خدمة على مستوى الإقامة والإعاشة لجميع المرضى، فضلًا عن خدمات العلاج المجانية لجميع المرضى الذين يعانوا من تعاطي المخدرات.